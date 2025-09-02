ウクライナが自国製の新型巡航ミサイル「フラミンゴ」を実戦で初めて使用した模様だ。最大射程は３０００キロ・メートルとされ、シベリアの一部も射程圏内に収めるとみられている。ウクライナは、今冬にも量産を始めたい考えだ。ウクライナのメディア「ミリタルヌイ」は、ロシアが一方的に併合した南部クリミアを８月３０日にウクライナが攻撃した際、「フラミンゴ」が投入されたと報じた。露連邦保安局（ＦＳＢ）の前哨基地や