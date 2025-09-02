HOLIKA HOLIKA（ホリカホリカ）の『ラッシュコレクティングマスカラ』が、2025年9月1日（月）より全国のバラエティショップで先行発売スタートする。■3種類が展開理想の仕上がりに合わせて選べる3種類のマスカラを展開。崩れ知らずのカール持続力。持続力テストでも24時間キープを実証。汗・皮脂・水に強く、1日中美しいまつげをキープ。「カール・ボリューム・ロング」の3タイプのブラシで、理想のまつげを自在に演出してくれる