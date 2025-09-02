国から支払われる公設秘書の給与をだまし取った疑いで東京地検特捜部による捜査が進められていることを受け、9月1日に議員辞職をした参議院議員の石井章氏（68）。【実際の写真】“元暴走族”石井氏が建てたオートバイ神社捜査を受けて議員辞職した石井氏©時事通信社「捜索を受けたのは、茨城県取手市にある石井氏の地元事務所や自宅、参議院議員会館の事務所など。不正受給額は最低でも800万円に上るとみられ、