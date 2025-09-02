「値上げラッシュ」が続いています。帝国データバンクによりますと、9月は1400品目以上の食料品や飲料が値上がりします。 2日に訪ねたのは福岡市東区のスーパーです。■買い物客「高くなっているので困っています。買い物していて値段は見てしまいますね。」「年金生活なので、こたえます。下がってほしいですね。」そんな消費者の思いとは裏腹に。■エムズ美和台店・久松浩一 店長Q.今回の値上げの対象は？