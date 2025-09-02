夏は電力の需要と供給のバランスが崩れたり、落雷や台風、地震などの自然災害によって突然の停電が起きたりすることがあります。停電が短時間で復旧すればよいですが、数時間または数日続くと、暑さによる熱中症の心配もあり、油断は禁物です。今回は、暑い時期に停電が起こった場合、どんな備えや行動が必要なのか、ポイントをお伝えします。夏に長期間停電した災害事例自然災害による停電の状況を振り返ってみましょう。 ●