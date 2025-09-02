自然で漸進的なアクセル滑らかなブレーキ3年目のアップデートを受けたBMW iX。ミドルグレードのxドライブ60は、増えた車重を20psの増強で補い、0-100km/h加速は0.2秒縮めた4.4秒でこなす。右足を倒しきれば、標準のドライブモードでも本来の543psを引き出せる。【画像】他の追従を許さない実力派BMW iX各社用意競合の上級電動クロスオーバーたち全168枚xドライブ45は、英国仕様では最も非力だが、遅いわけではない。高速