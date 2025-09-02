ある高級食材が手の届きやすいものになるかもしれません。世界三大珍味のひとつ「キャビア」。チョウザメの卵ですが、乱獲などでチョウザメの数が激減し希少価値が高くなっているといいます。そんな中、 近畿大学はオスのチョウザメに女性ホルモンを投与して性転換させることに成功。 今年４月には、メス化したチョウザメから採卵しふ化させることに日本で初めて成功したということです。（近畿大学水産研究所 稻野俊直准