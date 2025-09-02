¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇYouTuber¤Î¤Æ¤ó¤Á¤à¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¿åÃå»Ñ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Æ¤ó¤Á¤à¡¢¥Ó¥­¥Ë¤ÎÇØÃæ¤«¤é¡ÈÍã¥¿¥È¥¥¡¼¡É¤¬¥Á¥é¥ê¡Ê9Ëç¡Ë¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î»×¤¤½Ð¡×¤Î°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¼ò¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥×¡¼¥ë¤Ç¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤ÎÌë·Ê¤¬Î×¤à²°³°¤Î¥×¡¼¥ë¤ËÐÊ¤à»Ñ¤â¡£¤½¤Î¤Û