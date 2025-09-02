¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸«»ö¤ÊÇöÌÀ¸÷Àþ¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÒì¤­¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¶õ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û229.6Ëü²óÉ½¼¨¡¢9.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î?¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ?¤ò¸«¤ëÇöÌÀ¸÷Àþ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢±À¤Î·ä´Ö¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¹­¤¬¤ëÂÀÍÛ¤Î¸÷¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£2025Ç¯8·î23Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤°¤ë¤°¤ë¤¦¤Å¤Þ¤­¡Ê¡÷guruguruuzumaki¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¯¤Ã¤­¤ê¤È¿§¤¬³ä¤ì¤¿¶õ¡£²¼Êý¤Ë¤¢¤ëÂç¤­¤ÊÇ»¤¤±À¤«¤éÊü¼Í¾õ¤ËÀÄ¶õ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢¤½¤Îº¸