女優の内田理央が、2日までにインスタグラムを更新。出演したイベントからかわいいオフショットを公開し、反響が集まっている。【写真】内田理央、一緒にカードゲームを練習した女優と2ショット（ほか4枚）8月31日に開催された「ワンピースカードゲームフェスタ2025」にゲスト出演した内田は、イベント終了後に「大原優乃ちゃんと、一ヶ月ONE PIECEカードの練習をして…本日ワンピースカードゲームフェスタ2025で会場の皆様と