回転ずしの“技”を競う社内グランプリ。海外からも出場です。大手回転ずしチェーン店の「くら寿司」。９月２日に大阪で行われたのが、盛り付けの正確さやネタを切る速さなど“技”を競う「くらナンバーワングランプリ」です。国内と海外に約６９０店舗を展開するくら寿司。４回目となる今年は、台湾とアメリカの店からもその腕が認められたスタッフが参戦しました。アメリカチームのベリンダ・ソロルザノさんは元々寿司好