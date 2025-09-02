双子を妊娠中のタレント・中川翔子が2日、自身のインスタグラムを更新し、妊婦検診で「左の子は逆子」と診断されたことを明かした。「今日は長ーい健診でした！レントゲンとか採血とか入院説明とかいろいろありあちこち移動して疲れた、、！」と検診に行ったことを報告し、「お腹にぎゅうぎゅうな双子、左の子は逆子でなんと胸下すぐの！この場所に頭があるから胎動すごいときのは頭突きだった！！ヘッドバットか！やるなあ」