昨シーズンのブンデスリーガで11ゴールを挙げたホルシュタイン・キールの町野修斗は、ドイツの古豪ボルシアMGに移籍。“個人残留”を果たした。９月１日に行われた日本代表の練習後、取材に応じた25歳のストライカーは、移籍を決断した理由を、「１部でやりたかったですし、より歴史のあるクラブというか、上を狙えるチームに移籍できたので」と話す。ワールドカップまで１年、リスクがある中での選択だったが、「昨シーズン