２０代の女性にわいせつな行為をしたとして「和食さと」運営会社の取締役が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、「和食さと」などを運営する「サトフードサービス」の取締役・池田訓容疑者（５２）です。警察によりますと、池田容疑者は８月８日の未明、神戸市中央区の路上で女性（２５）に突然抱きつき、キスをしたり尻をもんだりした疑いが持たれています。池田容疑者はいわゆる“ナンパ”のような形