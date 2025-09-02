音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のＢｒｏ．ＴＯＭ（ブラザートム＝６９）とＢｒｏ．ＣＯＲＮ（ブラザーコーン＝６９）が２日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。子供たちについて語った。今年４０周年を迎えたバブルガム・ブラザーズ。ＭＣの黒柳徹子から「トムさんにはお子さんが３人。上２人はもう大きいんですってね」と紹介を受けると、トムは「はい。大きいです。３０超えてるのが２人います。２人とも俳優やって