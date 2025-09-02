大麻草を所持していたとして、少年ら４人を逮捕です。密売グループの一員とみられます。大阪市西成区に住む自営業の男（当時１９）、高校１年と当時中学２年の少年ら４人は今年３月、男の自宅で大麻草４４ｇと大麻リキッド６３個を持っていた疑いなどがもたれています。警察が去年１２月、京都市内で職務質問した際、男の車から大麻リキッド６本を発見し、その後、自宅を捜索したということです。警察の取り調べに対し、４人