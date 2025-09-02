ヤクルトのホセ・オスナ内野手（３２）が２日の巨人戦（京セラ）で怒りをあらわにした。問題の場面は初回一死満塁で迎えたオスナの打席。相手先発・戸郷が投じた白球を力強く捉えると、打球は三塁線方向へ。塁審の目の前を通過して三塁側ファウルゾーンを転々とすると、判定は「ファウル」となった。判定に納得のいかなかったオスナはベンチに向けてリクエストを要求。高津監督らもすぐさま審判にリクエストを要求してリプレ