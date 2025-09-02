人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月3日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）トークが運気を左右する日。多彩な話題で会話を盛り上げて。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）不満を一人で抱えると運気はマイナスに。人に話して解決を。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）周囲の人と衝