日本テレビは、9月15日に秋元康とAI秋元康がAKB48の新曲を制作し、一般投票で対決するバラエティ番組『秋元康 × AI 秋元康 ～AKB48新曲対決～』を放送すると発表した。 【画像】AI秋元康のイメージ画像 今回の番組のために、秋元康とAI秋元康それぞれがAKB48の新曲を作詞、メロディはもちろん、メンバーやセンターの選定も含めて楽曲を制作した。 そして、番組が用意した特設サイトで投票