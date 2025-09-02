２０２４年パリ五輪の柔道女子４８キロ級の金メダリスト・角田夏実がドジャース戦を生観戦した様子を公開した。角田は２日、自身のインスタグラムを更新。「ロスに来て最初にしたのは柔道じゃなくて、野球観戦友達に感謝しかない」と記し、長野県出身でカナダ代表としてパリ五輪５７キロ級で金メダルを獲得した出口クリスタ、６３キロ級の元世界女王で６月に現役を引退した堀川恵さんと、大谷翔平投手が出場したドジャース