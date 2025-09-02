◆イースタン・リーグ巨人―ヤクルト（２日・Ｇタウン）巨人の赤星優志投手がイースタン・ヤクルト戦に先発。８月２５日に出場選手登録を抹消後、初登板初先発となったマウンドで３回５６球を投げて２安打２失点、１四球で３三振を奪い、最速は１４７キロだった。初回に安打と四球などで２死一、二塁のピンチを背負うと、５番・武岡に初球の直球を捉えられ、中越えの２点適時三塁打で先取点を奪われた。それでも、カーブ、ス