◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）巨人の先発・戸郷翔征投手が３回に先取点を奪われた。１死から長岡秀樹内野手に右中間二塁打。２死となってから４番・村上宗隆内野手に中前タイムリーを許し、１点を先取された。内海コーチは戸郷について「前回の登板で初回に失点した事を意識しすぎて、初回のピンチは慎重になりすぎているように見えた。投げている球は悪くないので、試合の中で修正しな