アフリカのスーダン西部にある山間部の村で大規模な地滑りが起き、少なくとも1000人が死亡しました。反政府勢力「スーダン解放運動」は、スーダン西部のダルフール地域にある村で8月31日に地滑りが起きたと声明を出しました。この地滑りで、子どもらを含む少なくとも1000人が死亡し、生存者は1人だけだったとしています。村では数日間にわたって大雨が続いていたということです。「スーダン解放運動」は「村が跡形もなく破