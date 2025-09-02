◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（２日・バンテリンＤ）阪神・熊谷敬宥内野手がうれしいプロ１号だ。２点リードの３回１死一塁、マラーの変化球を左翼席最前方に放り込んだ。プロ８年目、２３２打席目で初本塁打となった。昨年までは代走・守備固めがメイン。今季も捕手、右翼以外の６ポジションで起用されている。６戦連続スタメンの起用に応える一発だ。