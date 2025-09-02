「ロッテ−日本ハム」（２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハム・石井一成内野手が、三回裏の守備からベンチへ退いた。三回、１点を先制した直後の無死二、三塁の攻撃で見逃し三振。その後、レイエスと田宮に適時打が飛び出し、一挙５点を先制した。その裏の守備から石井が交代となり、二塁には山縣が入った。石井はこの日、２番・二塁で出場し、第１打席は右飛に倒れていた。