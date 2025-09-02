◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２日・マツダスタジアム）広島の床田寛樹投手が、ともに今季ワーストの２回７失点ＫＯを食らった。１ゲーム差で追う３位・ＤｅＮＡとの直接対決の初戦で強力打線の餌食となった。初回は１死から桑原に三塁線を破られ、１死二塁から佐野の２ランで先制を許した。２回は１死から林を四球で歩かせ、９番・ケイのバントは捕手・坂倉の二塁送球が野選に。この後、蝦名の適時二塁打、桑原の適