◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（２日・バンテリンＤ）阪神の佐藤輝明内野手が３５号２ランを放った。両軍無得点の３回１死一塁、マラーの内角高め変化球を右翼席へ運んだ。自身３戦ぶりの先制２ランとなった。広いバンテリンドームで今季６本塁打目。本拠地・甲子園の８本に次ぐ、球場別２位の得意舞台でこの日も貴重な一発をたたき込んだ。今季１２１戦目で３５本。シーズン換算で４１・３本ペースで、球団日本人では