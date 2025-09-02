ＪＲ矢部駅近くに立地する麻布大学＝２日、相模原市中央区相模原市は２日、行き場を失った犬猫の収容や譲渡、狂犬病対応の中核を担う「動物愛護センター」を麻布大学（同市中央区）の敷地内に整備する方向で検討していることを明らかにした。市によると、早期に実現すれば、大学内のセンター設置は北海道の事例に次いで全国２例目となる。市は２０２５年度内の策定を目指す基本計画に同大を候補地として盛り込む見通し。同大は