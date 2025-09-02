サッカーのドイツ２部マクデブルクは１日、フランス１部オセールから元日本代表ＦＷオナイウ阿道（２９）を獲得したと発表した。オナイウは横浜ＦＭからフランスのトゥールーズ（フランス）を経て、２０２３年からオセールでプレー。昨季は１部で３１試合に出場し、４得点をマークしていた。マクデブルクは開幕４試合を終えて１勝３敗で１５位に低迷しており、上位浮上へのキーマンとして期待される。