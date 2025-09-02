肥後銀行は、企業が従業員の健康をサポートするための「九州健康経営ラボ」を、肥後銀行の100％出資で10月1日付で設立すると発表しました。 【写真を見る】「社員の健康」を銀行がサポート企業の健康管理業務やランニング教室など、肥後銀行が子会社設立へ 背景には、労働人口の減少や企業の医療費負担の増加があり、従業員の健康管理を後押しすることで業績向上につなげる「健康経営」を進めることが目的です。