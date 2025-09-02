浸水被害の低減を目指します。8月上旬の大雨で、大きな被害を受けた河北潟周辺。国や石川県、金沢市などの関係機関が協議会を開き、対策を検討しました。2日の検討会では、河北潟周辺で設置されている金沢市の排水ポンプについて17か所すべてで正常に動いていたことなど、浸水被害が発生した当時の状況が共有されました。石川県土木部・越井 信行 次長：「浸水被害がどんな場所であって、応急的な対応でどんな対応をしたと、例えば