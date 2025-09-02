ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > のん、NHK Eテレ『オハ！よ〜いどん』で新曲「子うさぎ」をテレビ初… オリコン のん、NHK Eテレ『オハ！よ〜いどん』で新曲「子うさぎ」をテレビ初披露 絵本の主人公をイメージした楽曲 2025年9月2日 19時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 のんが6日放送のNHK Eテレ「オハ!よ〜いどん」に出演する 同番組の人気コーナー「朝の会」に登場する 新曲「子うさぎ」をテレビ初披露する 記事を読む おすすめ記事 『しあわせな結婚』第7話ラストシーンも衝撃展開 松たか子「“岡部たかし劇場”を見返して」 2025年8月28日 6時0分 “天然に見えて、実は論理派”健太郎役の高橋文哉が語る「底抜けの明るさ」の演じ方【あんぱん】 2025年8月27日 15時0分 内村光良が「男が惚れる男」と称賛するアイドル 「カッコイイ男」「抱きしめようかなと思って」 2025年8月30日 13時47分 大河「べらぼう」人気タレントが登場 “出演シーン約20秒”も存在感放つ「驚きすぎて声出た」「全然違和感ない」反響続々 2025年9月1日 11時0分 僕青・吉本此那がドラマ初主演 アイドルデビューをかけた“デスゲーム”の物語 2025年8月29日 11時58分