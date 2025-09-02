AKB48・田口愛佳さんの1st写真集（撮影：藤原 宏(Pygmy Company)、B5 判 128 ページ（予定）、税込3300円）が2025年9月25日、ワニブックスからリリースされます。【写真】大人っぽい表情の田口愛佳さん田口さんが初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたいと願っていた台湾。ノスタルジックな街並みや美しい自然を背景に、彼女のありのままの魅力を切り取っています。初挑戦となるランジェリー姿や、ベッド、シャワーでの