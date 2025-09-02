女優の橋本マナミ（41）が2日、自身のインスタグラムを更新。出演ドラマの告知を行った。「10月1日から配信の縦型ショートドラマ『最期の、ありがとう。』に私も出演させていただきます」と書き出された投稿。「息子を事故で亡くしたヤクザの組長の妻」と役どころを明かし、特徴的なアップヘアで着物を着こなした姿で「旦那様役は寺島進さんです」と2ショットも投稿した。この投稿にファンからは「めっちゃよく似合ってる