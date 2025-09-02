◇プロ野球セ・リーグ 広島-DeNA(2日、マツダスタジアム)DeNAは2回に5点を加え、序盤で7得点し試合を大幅にリードしています。3位DeNAと4位広島が1G差で迎えた3位攻防戦の初戦、DeNAは初回に広島先発・床田寛樹投手から1アウト2塁のチャンスを作ると、佐野恵太選手の13号2ランで2点を先制しました。さらに2回、1アウト1、2塁のチャンスを作ると、蝦名達夫選手がセンターへタイムリーを放ち1点を追加。続く桑原将志選手もタイムリー