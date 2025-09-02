私はユミコ（50代）。ひとり息子のハヤト（30歳）がお嫁さんのアミさん（27歳）を連れて帰省してきました。アミさんは現在妊娠7ヶ月。私が予約をしてわざわざ連れて行ったお店の看板メニューの鳥刺しを「食べられません」と言ったのです。その言葉を聞いて、私の人生を否定されたような気持ちになり、老後はハヤトや孫たちに囲まれて過ごしたいという叶わなかった夢を思い出し、怒ってしまいました。けれど夫にも咎められ冷静にな