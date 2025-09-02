½÷Í¥¤ÎµÜºê¤¢¤ª¤¤(¢¨¤µ¤­¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤­)¤¬¡¢10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË21:00¡Á21:54)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬2Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÆ±ºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù(18)¡¢¡ØMIU404¡Ù(20)¡¢¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù(24)¡¢¡Ø¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù(25)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÓËÜ²È¡¦ÌîÌÚ°¡´õ»Ò»á¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºî¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÂçÀôÍÎ¤Ï¡¢º£ºî¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ