総裁選の前倒しなどをめぐって自民党内の混乱が続く状況について、立憲民主党の小川幹事長は「石破総理が混乱を収束できず、政治空白を生み出している」と厳しく批判しました。立憲民主党小川淳也 幹事長「総理自身が、この間の政治空白と機能不全を本当に国民との関係性において責任を痛感しているのかということを、私は甚だ疑問に思っている」立憲民主党の小川幹事長は2日の会見で、石破総理について「大敗を喫した敗北