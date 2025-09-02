バドミントンの世界選手権から帰国し、撮影に応じる（左から）志田千陽、松山奈未、山口茜、中西貴映、岩永鈴＝2日、東京都大田区バドミントンの世界選手権（パリ）でメダルを獲得した日本代表選手が2日、羽田空港に帰国して記者会見し、女子シングルスで3度目の優勝を果たした山口茜（再春館製薬所）は「結果以上に、いいプレーを多く出せたことに価値がある。満足せず、また頑張っていく」と喜びを語った。女子ダブルスは志