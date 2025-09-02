韓国の４人組女性グループ・ＫＩＳＳＯＦＬＩＦＥが１日、日本の公式ＳＮＳアカウントをオープンし、ファンクラブの募集と正式デビューを予告した。現地メディアのＭＢＣ芸能によると、リーダーのＪＵＬＩＥ（２５）は、所属事務所・Ｓ２エンターテインメントを通して「日本のＫＩＳＳＹ（ファン名称）に会えることになって、嬉しくてわくわくしている。良い姿と音楽で会えるよう頑張って準備しているので、たくさんの期待