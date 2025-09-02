韓国の特別検察官が、旧統一教会の韓鶴子総裁に出頭を要請したことが分かりました。【映像】旧統一教会 韓鶴子総裁に出頭要請韓国メディアによりますと、特別検察官は旧統一教会の韓鶴子総裁に対し、政治資金法違反などの疑いで9月8日に出頭し、取り調べを受けるよう通知書を送ったということです。韓総裁は、2022年に旧統一教会が尹錫悦前大統領夫人の金建希氏にシャネルのバッグなどのブランド品を渡し、見返りとして便宜