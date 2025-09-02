「中日−阪神」（２日、バンテリンドーム）阪神の熊谷敬宥内野手が三回にプロ１号となる２ランを放った。三回、佐藤輝に先制２ランが飛び出し興奮冷めやらぬ中、１死一塁から打席に入った熊谷。フルカウントから内角低めの変化球をきれいに捉えると、打球は左翼席に飛び込んでいった。一塁走者はスタートを切っており、ランエンドヒットの形に。低めの変化球に食らいつき、上からたたきつけるようなスイングでスタンドまで運