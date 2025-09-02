イタリアの名門ファクトリーで生まれたシューズブランド「Le Yucca’s（レ ユッカス）」。日本人デザイナー村瀬由香氏の感性が息づく靴は、クラシックとモダンが調和した洗練のスタイルで多くのファンを魅了しています。そんなLe Yucca’sから実に3年ぶりとなる別注ローファーが登場。URBAN RESEARCHだけの特別仕様で、日常を上品に彩る一足です。 URBAN RESEARCHだけの特別仕様 別注 YEB2 LOAFER