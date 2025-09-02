スターバックスでは、新作ビバレッジ『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』を9月3日より発売します。スターバックスの秋の風物詩である“焼き芋”を今年はアイスのラテとして発売されるということで、気になっている人も多いはず。発売に先駆けて行われた試飲会で、その特徴やおすすめのカスタマイズを聞いてきました。新作『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ』はどんな味?『ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ