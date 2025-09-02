俳優の二宮和也と小松菜奈が出演する映画『８番出口』(公開中)が、MX4D/4DX/SCREENX/ULTRA 4DX/Dolby Cinemaのラージフォーマットで上映されることが明らかになった。また、公開から3日間の興行収入が9.5億円を、観客動員が67万人を越えていることも発表された。あわせて最新のポスタービジュアルも公開されている。『８番出口』の最新ポスタービジュアル『８番出口』は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が