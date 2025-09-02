三種町の山本中学校では近くの川があふれて70人余りが取り残され、今も消防が対応に当たっています。廣田裕司アナウンサー「道路の冠水の影響で学校に取り残された生徒たちでしょうか。ゴムボートに乗せられて救出されています」こちらは三種町森岳にある山本中学校の、先ほど午後6時半すぎの映像です。三種町教育委員会によりますと、2日午後2時ごろに学校前の道が冠水しそうになり生徒の下校時間を早めて避難を始め