トークとライブ、ゲストにちなんだ企画も「エンタメアイランド・九州沖縄の今をお届け」をコンセプトにNHK福岡放送局が制作する番組「六サテ！〜九州沖縄サテライブ〜」の公開収録が20日に行われる。ムード歌謡コーラスグループ「純烈」の白川裕二郎と後上翔太、6人組の昭和歌謡グループ「SHOW−WA」をゲストに、トークとライブを繰り広げる。純烈の白川裕二郎(左)と後上翔太(C)NHK「SHOW-WA」の6人(C)NHK司会は福岡市在住の人