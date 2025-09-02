◆ソフトバンク―オリックス（2日、みずほペイペイドーム）15日から始まる劇団四季のミュージカル「オペラ座の怪人」福岡公演に出演する、同劇団の飯田達郎が国歌独唱と始球式を行った。ソフトバンク球団誕生20周年の特別ユニホーム姿でグラウンドに登場し、国歌独唱を披露。その後、試合開始前の始球式では投球がワンバウンドで大きくそれるも笑顔を見せた。飯田は投球後、「舞台よりはるかに緊張しましたが、とても大事に