剣道の九州女子学生優勝大会が6日、福岡県の粕屋町総合体育館で行われる。今大会は11月の全日本女子学生優勝大会（愛知・春日井市）の予選を兼ねており、上位6校が出場権を得る。注目は昨年の全日本で初優勝を飾り、昨年の登録メンバー7人中5人が残る福岡大だ。充実した布陣で九州制覇、そして2年連続の大学日本一を狙う。（伊藤瀬里加）◇◇◇九州では2校目の2年連続大学日本一を目標に掲げる福岡大。「まずは