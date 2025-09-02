県内の高校生がデザインした観覧車が、長崎の魅力をのせて回ります。 長崎市茂里町の大型複合商業施設「みらい長崎ココウォーク」。 施設のシンボルでもある、地上約70メートルに達する観覧車に、今月から登場したのが… （冷川小粹アナウンサー） 「観覧車の窓がステンドグラス風に飾られている。美術館の中にいるようできれい」 長崎市の花「アジサイ」に、かわいらしい「尾曲がりネコ」も。